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    Подачу кисню у військовому госпіталі у Винниках відновили – Садовий

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    В лікарню швидкої медичної допомоги з Винників перевезли 14 пацієнтів, 7 з них &mdash; в реанімацію - Подачу кисню у військовому госпіталі у Винниках відновили – Садовий
    В лікарню швидкої медичної допомоги з Винників перевезли 14 пацієнтів, 7 з них — в реанімацію

    Пацієнтів, яких вже перевезли в Лікарню швидкої медичної допомоги, лікуватимуть на новому місці

    Подачу кисню в обласному військовому госпіталі у Винниках, де стався вибух, відновлено.

    Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що пацієнтів, яких вже перевезли в Лікарню швидкої медичної допомоги, лікуватимуть на новому місці.

    «Подачу кисню у Винниківському госпіталі відновлено. Всі пацієнти, яких евакуювали до Лікарні швидкої допомоги, завершать лікування вже тут. Дякуємо всім за швидку реакцію та якісну роботу», – написав Садовий.

    Як повідомляється на сайті Львівської міської ради, до лікарні швидкої медичної допомоги з Винників перевезли 14 пацієнтів, сім із них – в реанімацію.

    Увечері в п’ятницю Андрій Садовий повідомив, що в обласному військовому госпіталі у Винниках, за попередньою інформацією, при заправці стався вибух балонів з киснем. На момент інциденту в госпіталі перебувало 60 пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, яких потрібно було терміново евакуювати.

    Причини і подробиці інциденту поки не уточнюються.

    Теги: вибух Андрій Садовий Facebook
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