Подачу кисню у військовому госпіталі у Винниках відновили – Садовий

В лікарню швидкої медичної допомоги з Винників перевезли 14 пацієнтів, 7 з них — в реанімацію

Пацієнтів, яких вже перевезли в Лікарню швидкої медичної допомоги, лікуватимуть на новому місці

Подачу кисню в обласному військовому госпіталі у Винниках, де стався вибух, відновлено.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що пацієнтів, яких вже перевезли в Лікарню швидкої медичної допомоги, лікуватимуть на новому місці.

«Подачу кисню у Винниківському госпіталі відновлено. Всі пацієнти, яких евакуювали до Лікарні швидкої допомоги, завершать лікування вже тут. Дякуємо всім за швидку реакцію та якісну роботу», – написав Садовий.

Як повідомляється на сайті Львівської міської ради, до лікарні швидкої медичної допомоги з Винників перевезли 14 пацієнтів, сім із них – в реанімацію.

Увечері в п’ятницю Андрій Садовий повідомив, що в обласному військовому госпіталі у Винниках, за попередньою інформацією, при заправці стався вибух балонів з киснем. На момент інциденту в госпіталі перебувало 60 пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, яких потрібно було терміново евакуювати.

Причини і подробиці інциденту поки не уточнюються.