Під Львовом у військовому госпіталі вибухнув кисень для пацієнтів з Covid-19

Кілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медустанов

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Винниках, за попередньою інформацією, стався вибух в обласному військовому госпіталі.

Про це Садовий повідомив у Facebook.

«Кілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медустанов. Серед пацієнтів є й важкі. Бригади швидкої вже виїхали», – написав він.

За попередньою інформацію, при заправці стався вибух балонів з киснем.

Пізніше Садовий повідомив, що в госпіталі Винників пацієнтам не можуть постачати кисень.

Бригади швидких вже виїхали. За словами Садового, комунальні заклади – Лікарня швидкої допомоги та 8-ма лікарня – готові прийняти пацієнтів.

«Загалом в лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 осіб везуть до 8-ї лікарні», – написав мер.

Причини інциденту поки не уточнюються.