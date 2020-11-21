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    Під Львовом у військовому госпіталі вибухнув кисень для пацієнтів з Covid-19

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    У госпіталі перебувають десятки пацієнтів, яким потрібна штучна подача кисню - Під Львовом у військовому госпіталі вибухнув кисень для пацієнтів з Covid-19
    У госпіталі перебувають десятки пацієнтів, яким потрібна штучна подача кисню

    Кілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медустанов

    Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Винниках, за попередньою інформацією, стався вибух в обласному військовому госпіталі.

    Про це Садовий повідомив у Facebook.

    «Кілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медустанов. Серед пацієнтів є й важкі. Бригади швидкої вже виїхали», – написав він.

    За попередньою інформацію, при заправці стався вибух балонів з киснем.

    Пізніше Садовий повідомив, що в госпіталі Винників пацієнтам не можуть постачати кисень.

    Бригади швидких вже виїхали. За словами Садового, комунальні заклади  Лікарня швидкої допомоги та 8-ма лікарня  готові прийняти пацієнтів.

    «Загалом в лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 осіб везуть до 8-ї лікарні», – написав мер.

    Причини інциденту поки не уточнюються.

    Теги: вибух Андрій Садовий мер лікарня
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