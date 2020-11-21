Під Львовом у військовому госпіталі вибухнув кисень для пацієнтів з Covid-19
Кілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медустанов
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у Винниках, за попередньою інформацією, стався вибух в обласному військовому госпіталі.
Про це Садовий повідомив у Facebook.
«Кілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медустанов. Серед пацієнтів є й важкі. Бригади швидкої вже виїхали», – написав він.
За попередньою інформацію, при заправці стався вибух балонів з киснем.
Пізніше Садовий повідомив, що в госпіталі Винників пацієнтам не можуть постачати кисень.
Бригади швидких вже виїхали. За словами Садового, комунальні заклади – Лікарня швидкої допомоги та 8-ма лікарня – готові прийняти пацієнтів.
«Загалом в лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації. 12 осіб везуть до 8-ї лікарні», – написав мер.
Причини інциденту поки не уточнюються.