Подія року. Політологи підбили підсумок 2019-го



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У 2019 році президентом України став шоу-мен Володимир Зеленський

2019 рік приніс Україні нового президента та нову Верховну Раду

У 2019 році в Україні відбулися президентські та парламентські вибори, результати яких стали для багатьох пересічних українців неочікуваними. Політичні експерти лише підтвердили «Главкому», що за підсумками цих виборів політичний ландшафт країни зазнав величезних змін.

Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко на першому місці за значимістю подій року вважає саме президентські вибори.

«Вони поміняли політичний ландшафт. І результати парламентських виборів і навіть події зовнішньої політики – я маю на увазі відновлення переговорів у «нормандському форматі» - це наслідок президентських виборів», - заявив він.

Андрій Золотарьов, керівник аналітичного центру «Третій сектор» у свою чергу подією року вважає «покращення ситуації на лінії розмежування».

«Воно дає надію, але досі є небезпека замороження ситуації. Добре, що вдалося провести обмін полоненими. Важливими є також «нормандська зустріч» та газовий контракт – не виправдалися жахливі прогнози про те, що Україна залишиться без транзиту газу», - пояснив він свій вибір.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель беззаперечно вважає президентські і парламентські вибори 2019-го – подією року в Україні.

Ірина Бекешкіна, директорка фонду «Демократичні ініціативи», лише підтверджує думку більшості аналітиків.

«Однозначно, вибори – і президентські, і парламентські. Крім того, це звільнення наших моряків і, якщо це вдасться втілити в останні дні 2019-го, звільнення наших людей з ОРДЛО. Хочеться вірити, що це відбудеться», - зазначила вона.

Директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.ком» Сергій Гайдай навіть вважає парламентські вибори – своєрідним третім туром президентських.

«Три тури президентських виборів. Перши – де Зеленський вийшов у фінал, другий – де він завдав нищівну поразку Петру Порошенку і третій – це коли він завдав поразки всій політичній владі країни», - пояснив він.

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій, вважає головною подією 2019 року в Україні саме парламентські вибори.

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко також назвав вибори головною подією минулого року.

«Вибори. Я вважаю, що перемогти могла або Тимошенко, або Порошенко, але сталося диво, яке лишається для мене загадкою. Те, що навколо нього з’явилися одразу родичі-друзі-знайомі-продюсери – це зрозуміло, але те, як він сам потрапив на посаду – для мене загадка. Говорити про те, що татом Карлом був Коломойським я б не став. Так, він нахабний, бере усе на себе, і він можливо справді приклав зусилля, але говорити про те, що це лише заслуга олігарха, я б не став», - розповів аналітик.

Більше читайте в матеріалі: Рік Зе. Головні політичні переможці та лузери 2019-го