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  4. Якою буде погода у перший місяць літа: прогноз синоптиків
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    Суспільство

    Якою буде погода у перший місяць літа: прогноз синоптиків

    На високогір&prime;ї Карпат до 5 градусів морозу - Якою буде погода у перший місяць літа: прогноз синоптиків
    На високогір′ї Карпат до 5 градусів морозу
    фото: Дар'я Ревенко

    Абсолютний мінімум температури повітря – 0-9 градусів тепла

    У червні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується 18-23 градусів тепла (в гірських районах 15-19 градусів). Це на 1-1,5 градусів вище за норму. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.

    Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря в червні складає 17-22 градусів тепла, в гірських районах 11-18 тепла.

    Абсолютний мінімум температури повітря – 0-9 градусів тепла, в Карпатах, горах Криму, північних, північно-західних та східних областях місцями 0,3-3 градусів морозу, на високогір′ї Карпат до 5 градусів морозу.

    Абсолютний максимум температури повітря – 32-38 градусів тепла, у південних та східних областях місцями 39-39,8 градусів тепла, в Карпатах та горах Криму 25-33 градусів тепла.

    Середня місячна кількість опадів складає 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Криму місцями 28-37 мм.

    Нагадаємо, прогнозується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.

    Теги: росія окупанти війна засушлива погода Україна повітря окупація #stoprussia
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    Якою буде погода у перший місяць літа: прогноз синоптиків