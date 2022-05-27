Спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури

У східних областях буде +22...+26 градусів

Завтра ж в багатьох областях України очікуються дощі.

Перший тиждень літа принесе в Україну стрімке підвищення температури, стовпчики термометрів показуватимуть до 30 градусів спеки. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

«Наступний уїк-енд розкрутить температуру повітря в Україні відповідно сезонному дебюту – очікується стрибок градусів до спеки, до +25...+30", – повідомила вона.

За прогнозом синоптика, завтра ж в багатьох областях України очікуються дощі.

«Дощі 28-го травня передбачаються - вночі на Заході та Півночі, вранці у Карпатах, на Київщині, Чернігівщині, завтра вдень Україна буде, як ніби в дощовому віночку - Волинь, Рівненщина, Львівщина, Карпати всі, Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина, Луганська й Донецька області, Південна частина України», – повідомила вона.

За словами синоптикині, температура повітря 28 травня найвищою очікується в південній частині України, +24...+29 градусів. У східних областях буде +22...+26 градусів, у центральних областях очікується +20...+25 градусів, а у західних та північних областях повітря буде свіжішим, +17...+23 градуси.

Раніше синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.