Пограбування музею у Німеччині на мільярд євро: поліція затримала підозрюваних

Затримання відбулися через рік після сенсаційного пограбування найбільшого в Європі зібрання старовинних ювелірних виробів Зелене склепіння у Дрездені

Німецька поліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні цього злочину. Як повідомляє DW, у спецоперації в Берліні брали участь понад 1600 співробітників поліції, проведені обшуки на 18 об'єктах.

Затримані обвинувачуються у двох епізодах групових крадіжок і підпалів, вони є громадянами Німеччини і повинні постати перед слідчим суддею сьогодні ж. Підозрювані будуть доставлені до суду в Дрездені.

Die Durchsuchungen von 18 Objekten in Berlin sind angelaufen. Drei Tatverdächtige wurden von Spezialkräften festgenommen. Aktuell sind rund 1.600 Beamte im Einsatz.



Hier unsere erste Polizeimeldung dazu: https://t.co/M7lpemCdwL #GrünesGewölbe #Dresden #SokoEpaulette #Berlin pic.twitter.com/BjkOrsSKof — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) November 17, 2020





Пограбування відбулося 25 листопада 2019 року приблизно о 5 ранку за місцевим часом. Зловмисники знеструмили приміщення музею та вдерлися до фондів установи. Їх здобиччю стали ювелірні прикраси, кілька дорогоцінних гудзиків, а також шпага, інкрустована діамантами. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого в мільярд євро.

Музей Зелене склепіння — найбільша у Європі колекція коштовностей, охоплює період від Ренесансу до Класицизму, у фондах музею зберігається близько 4 тисяч прикрас. Він був заснований на початку 18 століття курфюрстом Августом Сильним. Назву музей отримав через малахітовий колір колон Залу коштовностей.

У 1945 році експонати Зеленого склепіння вивезли до Радянського Союзу, однак в 1958 році скарби були повернуті до тодішньої НДР.