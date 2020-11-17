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    Пограбування музею у Німеччині на мільярд євро: поліція затримала підозрюваних

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    Пограбування відбулося ще 25 листопада 2019 року - Пограбування музею у Німеччині на мільярд євро: поліція затримала підозрюваних
    Пограбування відбулося ще 25 листопада 2019 року
    @PolizeiSachsen

    Затримання відбулися через рік після сенсаційного пограбування найбільшого в Європі зібрання старовинних ювелірних виробів Зелене склепіння у Дрездені

    Німецька поліція затримала трьох підозрюваних у скоєнні цього злочину. Як повідомляє DW, у спецоперації в Берліні брали участь понад 1600 співробітників поліції, проведені обшуки на 18 об'єктах.

    Затримані обвинувачуються у двох епізодах групових крадіжок і підпалів, вони є громадянами Німеччини і повинні постати перед слідчим суддею сьогодні ж. Підозрювані будуть доставлені до суду в Дрездені.


    Пограбування відбулося 25 листопада 2019 року приблизно о 5 ранку за місцевим часом. Зловмисники знеструмили приміщення музею та вдерлися до фондів установи. Їх здобиччю стали ювелірні прикраси, кілька дорогоцінних гудзиків, а також шпага, інкрустована діамантами. ЗМІ оцінили загальну вартість викраденого в мільярд євро.

    Музей Зелене склепіння — найбільша у Європі колекція коштовностей, охоплює період від Ренесансу до Класицизму, у фондах музею зберігається близько 4 тисяч прикрас. Він був заснований на початку 18 століття курфюрстом Августом Сильним. Назву музей отримав через малахітовий колір колон Залу коштовностей.  

    У 1945 році експонати Зеленого склепіння вивезли до Радянського Союзу, однак в 1958 році скарби були повернуті до тодішньої НДР.

     

    Теги: Німеччина пограбування музей
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