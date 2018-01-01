Погром російських установ у Києві: затриманих немає

Традиційно буде розпочато кримінальне провадження, кажуть у поліції

У результаті заворушень у Києві, під час яких націоналісти з «ОУН» розгромили будівлі «Сбербанку», «Альфа-Банку» і Росспівробітництва, ніхто не постраждав. Також правоохоронці нікого з учасників не затримували. Про це повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик в ефірі телеканалу «112



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Фото: radiosvoboda.org Напад на Сбербанк у Києві 18 лютого

Традиційно буде розпочато кримінальне провадження, кажуть у поліції

У результаті заворушень у Києві, під час яких націоналісти з «ОУН» розгромили будівлі «Сбербанку», «Альфа-Банку» і Росспівробітництва, ніхто не постраждав. Також правоохоронці нікого з учасників не затримували. Про це повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик в ефірі телеканалу « 112 Україна ».

«Поки немає інформації, що внаслідок цих дій хтось постраждав. Про затриманих поки не йдеться», - сказала вона.

Вона додала, що поліція продовжує фіксувати правопорушення. Кримінальну справу буде відкрито у випадку, якщо до поліції надійде звернення представників установ, які були пошкоджені.

«Можу сказати наступне: є організатор цієї акції, який подавав конкретну заяву до Київської міської державної адміністрації, - він у першу чергу несе відповідальність за те, як буде відбуватися акція. Є групи документування. Я маю на увазі з боку керівників поліції, які фіксують заклики людей до будь-яких радикальних дій і, власне, фіксують протиправні дії. Звичайно, традиційно буде розпочато кримінальне провадження, якщо у нас буде звернення від представників всіх установ, які були пошкоджені. І в рамках цих кримінальних проваджень поліція вже буде давати правову оцінку діям учасників», - сказала вона.

Блищик також додала, що поліція закликає учасників висловлювати свою позицію в рамках правового поля.

Нагадаємо, 18 лютого у Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

Окрім того, націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».