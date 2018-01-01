Націоналісти потрощили будівлю Сбербанку у Києві (відео)

Учасники акції вибили камінням вхідні двері та розбили вікна

У Києві на Подолі на вулиці Сагайдачного 25б представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку. Про це повідомляє «Громадське». Учасники акції вибили камінням вхідні двері та розбили вікна. О 13:30 близько сотні представників «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського



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Фото: hromadske.ua Учасник акції біля Сбербанку

Учасники акції вибили камінням вхідні двері та розбили вікна

У Києві на Подолі на вулиці Сагайдачного 25б представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку. Про це повідомляє «Громадське».

Учасники акції вибили камінням вхідні двері та розбили вікна.

О 13:30 близько сотні представників «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського вирушили з Майдану Незалежності у напрямку будівлі Російського центру культури та науки в Києві.

Під час ходи учасники акції вигукували «Смерть Росії». Проходячи повз будівлю «Альфа банку», деякі з представників ОУН кидали каміння у будівлю фінустанови. Тоді скло не розбилося, сутичок не сталося.

Зазначимо, після закінчення «Маршу за майбутнє» у Києві на Михайлівській площі розпочався мітинг противників діючої влади. Близько 14:40 він закінчився і частина мітингарів пішла під будівлю Верховної Ради, де досі залишаються палатки протестувальників. Там відбулася незначна сутичка з правоохоронцями.