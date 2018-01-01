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    Суспільство

    Націоналісти потрощили будівлю Сбербанку у Києві (відео)

    Учасники акції вибили камінням вхідні двері та розбили вікна
    У Києві на Подолі на вулиці Сагайдачного 25б представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку. Про це повідомляє «Громадське». Учасники акції вибили камінням вхідні двері та розбили вікна. О 13:30 близько сотні представників «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського
    • Сьогодні, 16:24
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    Учасник акції біля Сбербанку
    Фото: hromadske.ua
    Учасник акції біля Сбербанку

    Учасники акції вибили камінням вхідні двері та розбили вікна

    У Києві на Подолі на вулиці Сагайдачного 25б представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку. Про це повідомляє «Громадське».

    Учасники акції вибили камінням вхідні двері та розбили вікна.

    О 13:30 близько сотні представників «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського вирушили з Майдану Незалежності у напрямку будівлі Російського центру культури та науки в Києві.

    Під час ходи учасники акції вигукували «Смерть Росії». Проходячи повз будівлю «Альфа банку», деякі з представників ОУН кидали каміння у будівлю фінустанови. Тоді скло не розбилося, сутичок не сталося.

    Зазначимо, після закінчення «Маршу за майбутнє» у Києві на Михайлівській площі розпочався мітинг противників діючої влади. Близько 14:40 він закінчився і частина мітингарів пішла під будівлю Верховної Ради, де досі залишаються палатки протестувальників. Там відбулася незначна сутичка з правоохоронцями.

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