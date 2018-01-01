Націоналісти камінням і яйцями закидали «Росспівробітництво» у Києві

Націоналісти проводили акцію «Смерть Росії»

Учасники акції «Смерть Росії», ініційованої організацією «ОУН» Миколи Коханівського, атакували 18 лютого офіси кількох установ у центрі Києва. У цих діях взяло участь близько 100 осіб. Камінням і яйцями праворадикали закидали будівлю організації «Росспівробітництво» (це представництво російського Федерального



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Фото: radiosvoboda.org Молодик кидає камінь у будівлю «Росспівробітництва»

Націоналісти проводили акцію «Смерть Росії»

Учасники акції «Смерть Росії», ініційованої організацією «ОУН» Миколи Коханівського, атакували 18 лютого офіси кількох установ у центрі Києва. У цих діях взяло участь близько 100 осіб.

Камінням і яйцями праворадикали закидали будівлю організації «Росспівробітництво» (це представництво російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародної гуманітарної співпраці). Вікна в результаті нападу були розбиті, на стіні один із учасників залишив напис «Смерть Росії».

Співробітники Нацгвардії і поліції були присутні на місці інциденту, але не зупиняли дії нападників. Пізніше поліцейські зафіксували обсяг пошкоджень.

Раніше стало відомо, що 18 лютого у Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

Це не перший цього тижня інцидент щодо «Росспівробітництва» у Києві. 17 лютого молодики із шевронами «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» зайшли в будівлю представництва «Росспівробітницта» на Подолі в Києві та розмалювали всередині стіни написами: «Геть ФСБ», «Смерть Росії», «Свободу політв’язням» та «Це вам за Крим».

Джерело: Радіо Свобода