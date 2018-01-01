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    Націоналісти камінням і яйцями закидали «Росспівробітництво» у Києві

    Націоналісти проводили акцію «Смерть Росії»
    Учасники акції «Смерть Росії», ініційованої організацією «ОУН» Миколи Коханівського, атакували 18 лютого офіси кількох установ у центрі Києва. У цих діях взяло участь близько 100 осіб. Камінням і яйцями праворадикали закидали будівлю організації «Росспівробітництво» (це представництво російського Федерального
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    Молодик кидає камінь у будівлю &laquo;Росспівробітництва&raquo;
    Фото: radiosvoboda.org
    Молодик кидає камінь у будівлю «Росспівробітництва»

    Націоналісти проводили акцію «Смерть Росії»

    Учасники акції «Смерть Росії», ініційованої організацією «ОУН» Миколи Коханівського, атакували 18 лютого офіси кількох установ у центрі Києва. У цих діях взяло участь близько 100 осіб.

    Камінням і яйцями праворадикали закидали будівлю організації «Росспівробітництво» (це представництво російського Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників за кордоном і міжнародної гуманітарної співпраці). Вікна в результаті нападу були розбиті, на стіні один із учасників залишив напис «Смерть Росії».

    Співробітники Нацгвардії і поліції були присутні на місці інциденту, але не зупиняли дії нападників. Пізніше поліцейські зафіксували обсяг пошкоджень.

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    Націоналісти камінням і яйцями закидали «Росспівробітництво» у Києві
    Націоналісти камінням і яйцями закидали «Росспівробітництво» у Києві
    Націоналісти камінням і яйцями закидали «Росспівробітництво» у Києві
    Націоналісти камінням і яйцями закидали «Росспівробітництво» у Києві

    Раніше стало відомо, що 18 лютого у Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

    Це не перший цього тижня інцидент щодо «Росспівробітництва» у Києві. 17 лютого молодики із шевронами «С14», «Традиція і порядок» та «Правий сектор» зайшли в будівлю представництва «Росспівробітницта» на Подолі в Києві та розмалювали всередині стіни написами: «Геть ФСБ», «Смерть Росії», «Свободу політв’язням» та «Це вам за Крим».

    Джерело: Радіо Свобода

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