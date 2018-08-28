Погрожував підкинути наркотики: у Дніпрі на хабарі затримали майора поліції



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Фото: СБУ У Дніпрі викрили на хабарі старшого оперуповноваженого підрозділу кримінальної поліції

Поліцейський вимагав 100 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито зберігання наркотиків

Співробітники Служби безпеки України затримали у Дніпрі майора поліції за підозрою в отриманні хабара, який він вимагав у місцевого мешканця.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

За даними відомства, старший оперуповноважений підрозділу кримінальної поліції одного з районів міста вимагав у місцевого жителя 100 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито зберігання наркотиків.

«У разі відмови зловмисник погрожував підкинути наркотики під час обшуку житла. Оперативники спецслужби затримали майора поліції на одній із вулиць Дніпра після одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі сорок п'ять тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

СБУ готує затриманому підозру за статтею 368 Кримінального кодексу (Одержання хабара).

Нагадаємо, у Черкаській області співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із детективами Національного антикорупційного бюро викрили на хабарі суддю обласного суду.