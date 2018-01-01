Поліція Донеччини за рік викрила понад 300 бойовиків

Більшість із бойовиків були виявлені в звільнених містах – Слов’янську, Костянтинівці, Бахмуті, Торецькому

Поліція Донеччини повідомляє, що в 2017 році викрила понад 300 бойовиків, 240 із них затримали, 61 – оголосили в розшук. Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини 2 січня, тільки за минулий тиждень поліцейські Донеччини оголосили про підозри в «створенні не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більшість із бойовиків були виявлені в звільнених містах – Слов’янську, Костянтинівці, Бахмуті, Торецькому

Поліція Донеччини повідомляє, що в 2017 році викрила понад 300 бойовиків, 240 із них затримали, 61 – оголосили в розшук.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини 2 січня, тільки за минулий тиждень поліцейські Донеччини оголосили про підозри в «створенні не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» десяти бойовикам.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

«Більшість із них були виявлені в звільнених містах – Слов’янську, Костянтинівці, Бахмуті, Торецькому. А двоє, жителі окупованих Донецька і Макіївки, були затримані під час перевірки на контрольно-пропускному пункті при спробі перетину лінії розмежування», – зазначили у відомстві.

Серед затриманих, за даними поліції, командир танку «армії «ДНР», представник «казачого» бандформування і спільник бойовиків, який брав участь у захопленні підприємств у Бахмуті.