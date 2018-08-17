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    Поліція Ізраїлю знову допитала Беньяміна Нетаньягу

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    Беньяміна Нетаньягу допитували чотири години - Поліція Ізраїлю знову допитала Беньяміна Нетаньягу
    Беньяміна Нетаньягу допитували чотири години

    Всього прем’єр-міністр Ізраїлю проходить по трьом справам

    Ізраїльська поліція допитала Беньяміна Нетаньягу в рамках однієї із трьох справ, де він проходить в якості підозрюваного.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Мова йде про регуляторні поблажки від уряду для найбільшої телекомунікаційної компанії країни Bezeq Telecom у обмін на позитивне висвітлення подій, які пов’язані із Беньяміном Нетаньягу і його дружиною на сайті компанії. Прем’єр-міністр Ізраїлю заперечує всі звинувачення. Сам допит тривав чотири години. На думку Беньяміна Нетаньягу саме розслідування в цій справі вже по суті зазнало краху.

    Окрім «Справи 4000», як називають ситуацію із Bezeq Telecom, очільник ізраїльського уряду проходить в «Справі 1000»  і «Справі 2000». «Справа 1000» стосується хабарів у формі подарунків на 300 тисяч доларів.

    В той час як справа «Справі 2000» стосується найбільшої газети Ізраїлю Yedioth Ahronoth – Беньяміна Нетаньягу звинувачують в спробі виміняти позитивне висвітлення своєї діяльності в цьому виданні на створення проблем для її головного конкурента. Офіційні звинувачення має винести прокурор країни. Це може позначитися на парламентських виборах, які мають пройти в Ізраїлі в 2019 році. 

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