Поліція на Житомирщині виявила 127 несправних автобусів



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Загалом поліцейські оглянули 1637 таких транспортних засобів

Упродовж місяця у Житомирській області під час профілактичних заходів патрульні виявили 127 технічно несправних транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліція Житомирської області.

Загалом поліцейські оглянули 1637 таких транспортних засобів.

Крім того, патрульні зафіксували 23 випадки керування без необхідних документів та 143 випадки відхилення від визначеного маршруту.

За фактами виявлених порушень правоохоронці склали 341 адміністративний матеріал.

Нагадаємо, страшна аварія сталася на дорозі Київ-Чоп на території Житомирщини 20 липня. Маршрутка з пасажирами, що прямувала у рівненському напрямку, в’їхала у вантажівку.

Внаслідок ДТП 10 людей загинули, ще 10 із отриманими травмами різного ступеню тяжкості були доставлені до медичних закладів.

Водій маршрутки, що потрапила у смертельну ДТП у Житомирській області 20 липня, на момент аварії заснув за кермом.