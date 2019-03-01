Поліція перевірить джерела фінансування «Батьківщини»



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Поліція порушила справу після розслідування щодо непрозорого фінансування «Батьківщини»

Нацполіція 1 березня розпочала кримінальне провадження за матеріалами журналістського розслідування програми «Схеми», у якому йшлося про наповнення виборчих фондів партії «Батьківщина» людьми, які про це не знали.

Про це Громадському повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Відповідні дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 статті 159-1, тобто порушення порядку фінансування політичної партії та передвиборної агітації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб,

«Провадження відкрили за оприлюдненими в засобах масової інформації матеріалами, які можуть свідчити про порушення порядку фінансування політичної партії чи передвиборчої агітації», — повідомив Тракало.

Нагадаємо, журналісти програми «Наші гроші» опитали донорів партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, які пожертвували великі суми у другому півріччі 2018 року. З'ясували, що внески на рахунки «Батьківщини» робили касир супермаркету, безробітний, співробітниця автомийки та підприємство, власником якого за документами є методист дитячого садка. Тимошенко в коментарі ЗМІ заявила, що це могло бути»провокацією Служби безпеки України», але водночас сказала, що люди «щиро» допомагають партії, просто не завжди хочуть говорити про це публічно.

Раніше партія «Батьківщина» заявила, що проти лідера політсили, кандидата в президента Юлії Тимошенко готують чергову провокацію.