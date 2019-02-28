Проти Тимошенко готують провокацію. Заява «Батьківщини»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Тимошенко заявили про проплачені провокації з боку влади

«Батьківщина» закликала журналістів не вестися на провокації влади

Партія «Батьківщина» заявила, що проти лідера політсили, кандидата в президента Юлії Тимошенко готують чергову провокацію.

Про це йдеться в заяві партії.

«З достовірних джерел нам стало відомо, що на четвер, 28 лютого, запланувана чергова провокація. Найняті штабом БПП та проінструктовані СБУ люди мають роздавати гроші нібито від імені партії «Батьківщина», начебто за участь в мітингу на підтримку імпічменту президента, якого спіймали на корупції.

В партії зазначили, що весь процес «організації замовного мітингу» мають фільмувати ЗМІ.

У «Батьківщині» підкреслили, що партія не збирає мітингів за гроші, не купує голосів виборців і не займається дискредитацією опонентів.

«Закликаємо журналістів не вестися на нікчемні провокації влади, яка зганьбила себе співпрацею з ворогом, і не ставати знаряддями маніпуляцій зі свідомістю суспільства», - резюмували у Тимошенко.

Нагадаємо, під час ранкового пленарного засідання у вівторок, 26 лютого, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з трибуни парламенту заявила про початок процедури імпічменту діючому президенту після розслідування журналістів про нібито збагачення його оточення в оборонній сфері.

Раніше повідомлялося, що син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор Гладковський подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі.

У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.