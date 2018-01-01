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    Поліція перевірить побиття вандала, який розгромив пам’ятник Небесній сотні

    Чоловіка побили невідомі
    Національна поліція перевіряє інформацію про побиття Юрія Чеканова, якого арештовали за звинуваченням у руйнуванні пам’ятника героям Небесній сотні в Києві. Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик в коментарі виданню «Радіо Свобода».«Намагаємося перевірити цю інформацію», – повідомила Блищик.
    • Сьогодні, 15:12
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    Чоловіка побили невідомі

    Національна поліція перевіряє інформацію про побиття Юрія Чеканова, якого арештовали за звинуваченням у руйнуванні пам’ятника героям Небесній сотні в Києві.

    Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик в коментарі виданню «Радіо Свобода».
    «Намагаємося перевірити цю інформацію», – повідомила Блищик.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці побили жителя окупованого Севастополя Юрія Чеканова, який у жовтні 2017 року розбив плити на алеї Героїв Небесної сотні у столиці.

    Інцидент стався після того, як обвинувачений у хуліганстві вийшов на свободу з Лук'янівського СІЗО.

    За даними речника Нацполіції Ярослава Тракала, засуджений, 1974 року народження останнім часом проживав у Севастополі і приїхав до Києва з окупованого Криму.

    Київ Свобода радіо СІЗО поліція
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