Поліція перевірить побиття вандала, який розгромив пам’ятник Небесній сотні

Чоловіка побили невідомі

Національна поліція перевіряє інформацію про побиття Юрія Чеканова, якого арештовали за звинуваченням у руйнуванні пам’ятника героям Небесній сотні в Києві. Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик в коментарі виданню «Радіо Свобода».«Намагаємося перевірити цю інформацію», – повідомила Блищик.



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Чоловіка побили невідомі

Національна поліція перевіряє інформацію про побиття Юрія Чеканова, якого арештовали за звинуваченням у руйнуванні пам’ятника героям Небесній сотні в Києві.

Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик в коментарі виданню «Радіо Свобода».

«Намагаємося перевірити цю інформацію», – повідомила Блищик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці побили жителя окупованого Севастополя Юрія Чеканова, який у жовтні 2017 року розбив плити на алеї Героїв Небесної сотні у столиці.

Інцидент стався після того, як обвинувачений у хуліганстві вийшов на свободу з Лук'янівського СІЗО.

За даними речника Нацполіції Ярослава Тракала, засуджений, 1974 року народження останнім часом проживав у Севастополі і приїхав до Києва з окупованого Криму.