Вандала, який розбив стелу Героям Небесної сотні в Києві, після виходу із СІЗО жорстоко побили

Відповідальність взяли на себе екс-бійці «Торнадо»

У столиці жорстоко побили жителя окупованого Севастополя Юрія Чеканова, який у жовтні 2017 року розбив плити на алеї Героїв Небесної сотні у столиці. Інцидент стався після того, як обвинувачений у хуліганстві вийшов на свободу з Лук'янівського СІЗО. Про це написав у Facebook колишній командир розформованої роти «Торнадо» Руслан



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Юрій Чеканов під час затримання

Відповідальність взяли на себе екс-бійці «Торнадо»

У столиці жорстоко побили жителя окупованого Севастополя Юрія Чеканова, який у жовтні 2017 року розбив плити на алеї Героїв Небесної сотні у столиці.

Інцидент стався після того, як обвинувачений у хуліганстві вийшов на свободу з Лук'янівського СІЗО. Про це написав у Facebook колишній командир розформованої роти «Торнадо» Руслан Абальмаз (Онищенко).

Зокрема Руслан Абальмаз зазначив, що саме екс-бійці «Торнадо» беруть на себе відповідальність за побиття Чеканова.

«5 лютого о 12 годині дня з рук нашого президента отримав свободу сепаратист, який 4 місяці тому розбив Меморіал Небесної сотні, розташований на алеї Героїв Небесної сотні! ... Ми бійці «Торнадо» хочемо сказати, що поки б'ються наші серця, кожен, хто підніме руку на символи нашої свободи, втратить її і буде покараний», - написав екс-командир «Торнадо».

На фото, які опублікував Абальмаз, видно, що побитий севастополець лежить весь у крові, а на ньому картонний аркуш з написом «Підняв руку на Україну, на святе – будемо ламати».

Джерело: Дзеркало тижня