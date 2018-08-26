Поліція перевіряє всі поїзди на Луганщині



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Фото: Нацполіція Правоохоронці в потязі

Службу в поїздах несуть бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи та співробітники батальйону «Скіф»

Поліцейські почали перевіряти всі пасажирські поїзди, які слідують територією Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба поліції регіону.

Це пов'язано із заходами, спрямованими на недопущення вивезення зброї і наркотиків з району проведення операції Об’єднаних сил до інших регіонів. Службу в поїздах несуть бійці батальйону поліції особливого призначення, кінологи та співробітники батальйону «Скіф».

«Підвищені превентивні заходи спрямовані на забезпечення безпеки громадян, які пересуваються залізничним транспортом, а також на блокування незаконних перевезень зброї, бойових припасів та вибухівки, попередження злочинів та нещасних випадків з їх використанням», - йдеться в повідомленні.

У поліції просять з розумінням поставитися до незручностей, пов'язаних з перевірками.

До слова, в Україні за добу 24 серпня, коли держава святкувала 27-му річницю Незалежності, поліція не зареєструвала жодного вбивства або замаху на вбивство.