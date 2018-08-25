Нацполіція: в Україні на День Незалежності не зареєстровано жодного вбивства



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Правоохоронці

За останню добу на території України не зареєстровано жодного факту вбивства або замаху на вбивство

В Україні за добу 24 серпня, коли держава святкувала 27-му річницю Незалежності, поліція не зареєструвала жодного вбивства або замаху на вбивство.

Про це повідомив у Facebook перший заступник керівника Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

«За останню добу на території нашої держави не зареєстровано жодного факту вбивства або замаху на вбивство. Також відсутні факти загибелі дітей. Для мене як керівника кримінальної поліції України - це сама найбільша за останній час нагорода в День Незалежності України», - написав Аброськін.

До слова, у Києві з'являться патрульні на мотоциклах.