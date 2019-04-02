Поліція схопила групу хакерів, які крали інформацію за допомоги вірусів
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Робота цих вірусів була налаштована так, що на інфікованих комп’ютерах відбувався збір інформації, в тому числі і конфіденційної
Правоохоронці викрили групу осіб на поширенні вірусів для викрадення конфіденційної інформації.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.
«Зловмисники самостійно створювали, а також купували та модифіковували шкідливе програмне забезпечення. Ці програмні засоби вони поширювали в мережі Інтернет на спеціалізованих форумах та чатах бірж криптовалют під виглядом ліцензійного програмного забезпечення. Насправді ж, користувачі завантажували на свій пристрій вірус», - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що зазвичай це були віруси типу «stealer» або «keylogger».
Так, працівники Подільського управління та Управління інформаційних технологій та програмування в західному регіоні Департаменту кіберполіції, спільно зі слідчими поліції Хмельниччини, за процесуального керівництва Шепетівської місцевої прокуратури, встановили причетність до цього правопорушення двох 28-річних мешканців Хмельниччини.
«Робота цих вірусів була налаштована так, що на інфікованих комп’ютерах відбувався збір інформації, в тому числі і конфіденційної. Серед такої – паролі, логіни до різних ресурсів, інформація про гаманці криптовалют, файли з персональною інформацією тощо», - поінформували у кіберполіції.
У подальшому, за даними відомства, зібрана інформація направлялася зловмисникам на спеціально налаштований сервер.
Уточнюється, що частина розповсюдженого ШПЗ дозволяла їм віддалено керувати інфікованими пристроями на правах адміністратора, в тому числі спостерігати за жертвами та прослуховувати їх розмови.
«Викрадена особиста інформація зазвичай використовувалась для подальших протиправних дій та частково продавалася на відповідних форумах. Сума збитків наразі встановлюється», - додали у кіберполіції.
Так, за місцем проживання зловмисників правоохоронці провели обшуки, - вилучено комп’ютерну техніку, на якій зберігалося різноманітне ШПЗ. Техніку направлено на експертизу.
Працівники кіберполіції проводять заходи, спрямовані на ідентифікацію власників інфікованої вірусами електронно-обчислювальної техніки.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України.