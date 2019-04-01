У роботі Instagram стався збій по всьому світу
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Користувачі скаржаться на неполадки зі стрічкою новин, входом до системи і сайтом Instagram
У роботі соціальної мережі Instagram у неділю ввечері стався збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.
Про неполадки повідомляють користувачі зі східного узбережжя США, з Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Туреччини, Сінгапуру та інших країн.
За даними сервісу, переважно люди скаржаться на неполадки зі стрічкою новин (62%), входом до системи (24%) і сайтом Instagram (13%).
Як повідомлялося, 13 березні в роботі Facebook і Instagram стався збій, який торкнувся користувачів Facebook і Instagram по всьому світу, а також ускладнив роботу і WhatsApp та Messenger.
До слова, один з ключових виконавчих директорів Facebook Кріс Кокс і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс йдуть у відставку в зв'язку з нещодавнім глобальним збоєм.