У роботі Instagram стався збій по всьому світу



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Соцмережа Instagram

Користувачі скаржаться на неполадки зі стрічкою новин, входом до системи і сайтом Instagram

У роботі соціальної мережі Instagram у неділю ввечері стався збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Про неполадки повідомляють користувачі зі східного узбережжя США, з Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Туреччини, Сінгапуру та інших країн.

За даними сервісу, переважно люди скаржаться на неполадки зі стрічкою новин (62%), входом до системи (24%) і сайтом Instagram (13%).

Як повідомлялося, 13 березні в роботі Facebook і Instagram стався збій, який торкнувся користувачів Facebook і Instagram по всьому світу, а також ускладнив роботу і WhatsApp та Messenger.

До слова, один з ключових виконавчих директорів Facebook Кріс Кокс і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс йдуть у відставку в зв'язку з нещодавнім глобальним збоєм.