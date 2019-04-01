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    Технології

    У роботі Instagram стався збій по всьому світу

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    Соцмережа&nbsp;Instagram - У роботі Instagram стався збій по всьому світу
    Соцмережа Instagram

    Користувачі скаржаться на неполадки зі стрічкою новин, входом до системи і сайтом Instagram

    У роботі соціальної мережі Instagram у неділю ввечері стався збій. Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

    Про неполадки повідомляють користувачі зі східного узбережжя США, з Великобританії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Туреччини, Сінгапуру та інших країн.

    За даними сервісу, переважно люди скаржаться на неполадки зі стрічкою новин (62%), входом до системи (24%) і сайтом Instagram (13%).

    Як повідомлялося, 13 березні в роботі Facebook і Instagram стався збій, який торкнувся користувачів Facebook і Instagram по всьому світу, а також ускладнив роботу і WhatsApp та Messenger. 

    До слова, один з ключових виконавчих директорів Facebook Кріс Кокс і віце-президент WhatsApp Кріс Деніелс йдуть у відставку в зв'язку з нещодавнім глобальним збоєм.

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