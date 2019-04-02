«Ольгінські» боти активно підтримували Зеленського – експерт



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Експерт Максим Саваневський радить користувачам зважати на те, що боти активно впливають на загальну атмосферу у соцмережах

При проведенні передвиборчих інтернет-кампаній досить часто кандидати вдаються до застосування ботоферм, попереджає експерт з діджитал-комунікацій Максим Саваневський.

"Вони впливають, але не через поширення якихось постів, а накручування лайків якихось коментарів… У стороннього користувача таким чином складається враження, що багато людей підтримує саме цю думку. І це дійсно впливає на людей", - розповів експерт в інтерв’ю «Главком».

Він звертає увагу на те, що швидка поява 200-300 уподобань чи обурень до щойно опублікованого коментаря може свідчити про застосування автоматичної накрутки. Саваневський зазначає, що ще з січня почалося збільшення кількості ботів, які були створені для участі в інтернет-кампаніях кандидатів у президенти України. Під час активної передвиборчої гонки було «помітно, що російські «ольгінські» ботоферми активно підтримують Зеленського», говорить Максим Саваневський.

Проте відмічає, що не можна стверджувати, що кандидат сам користується їхніми послугами.

Боти активно беруть участь у здійсненні впливу на громадську думку. Але вони не завжди діють з метою підсилення симпатій людей. "Це одна з технологій, коли боти агресивно з лайкою нібито підтримують того кандидата, у якого якраз треба збити рейтинг. І складається враження, що цього політика підтримують лише ідіоти", - пояснив експерт.

Нагадаємо, президентські вибори-2019 можуть стати першими в історії України, на яких визначальну роль зіграють не традиційний агітаційний набір, а інтернет та соціальні мережі. Основними майданчиками для проведення інтернет-кампаній кандидати обрали Facebook та Instagram.

В світі також все більше уваги приділяють темі впливу мережі інтернет на виборців, тож Facebook посилює боротьбу з фейками перед виборами в Європарламент.