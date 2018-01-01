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    Поліція склала протокол за водіння в нетверезому стані на чоловіка соратниці Шабуніна

    У Центрі протидії корупції вважають, що протоколи були складені із порушеннями та без присутності понятих
    Глава Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін розповів деталі затримання чоловіка адвоката ЦПК Олени Щербан у Києві. За його словами, у четвер близько 22.00 чоловік керівника юридичного відділу ЦПК їхав на автомобілі додому. «Разом із ним в машині було подружжя сусідів. Уже під час руху вони побачили мигалки поліцейських позаду
    • Сьогодні, 03:26
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    У Центрі протидії корупції вважають, що протоколи були складені із порушеннями та без присутності понятих

    Глава Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін розповів деталі затримання чоловіка адвоката ЦПК Олени Щербан у Києві.

    За його словами, у четвер близько 22.00 чоловік керівника юридичного відділу ЦПК їхав на автомобілі додому.

    «Разом із ним в машині було подружжя сусідів. Уже під час руху вони побачили мигалки поліцейських позаду машини. Очевидно, поліція чекала на автівку біля магазину», - написав у Facebook Шабунін.

    Активіст стверджує, що поліцейські довели машину чоловіка Щербан до двору і там «одразу ж почали його заламувати на її очах та в присутності сусідів».

    «Поліцейські повідомили, що машина перебувала в орієнтуванні. Попри питання нашої колеги і намагання зсувати ситуацію на місці, її чоловіка затримали і відвезли у невідомому напрямку без жодних пояснень. Все це зафіксовано на відео, яке ми одразу ж оприлюднили через те, що ситуація була схожа на фактичне викрадення людини вночі з власного двору»,- додав Шабунін.

    Згодом адвокат додзвонилася до чоловіка, дізналася адресу відділку і приїхала туди.

    «У відділку зясувалося наступне: чоловіка нашої колеги тимчасово затримали і склали два протоколи про адміністративні правопорушення: водіння в нетверезому стані і відмова зупинитися на вимогу поліції», - зазначив Шабунін.

    За його словами, чоловік без присутності адвоката відмовився складати тест, а після приїзду адвоката поліція «відмовила у проведенні експертизи у присутності адвоката, що теж зафіксовано на відео».

    Згодом чоловіка Олени Щербан відпустили.

    У Центрі протидії корупції вважають, що обидва протоколи були складені із порушеннями та без присутності понятих.

    «У нас є ціла низка питань без відповідей у зв'язку із цими подіями…Будемо розбиратися в суді», - резюмував Шабунін.

    Нагадаємо, голова Центру протидії корупції раніше повідомив, що поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК «без пояснень та документів».

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