Шабунін: поліція без пояснень забрала чоловіка адвоката Центру протидії корупції
- Вчора, 23:38
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Розсилка
Адвокат, чоловіка якої забрали правоохоронці, сьогодні представляла Центр протидії корупції в суді проти СБУ
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що у четвер ввечері поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК «без пояснень та документів».
Про це Шабунін написав на своїй сторінці у Facebook.
«Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів», - зазначив Шабунін.
За його словами, 25 січня адвокат Олена Щербан, чоловіка якої забрали правоохоронці, представляла Центр протидії корупції в суді проти СБУ.
Шабунін додав, 26 січня антикорупційні активісти готували публікацію.
До слова, у середині січня поліція відновивла розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався в червні 2017 року, між відеоблогером Всеволодом Філімоненком та головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.