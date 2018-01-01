Шабунін: поліція без пояснень забрала чоловіка адвоката Центру протидії корупції

Адвокат, чоловіка якої забрали правоохоронці, сьогодні представляла Центр протидії корупції в суді проти СБУ

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що у четвер ввечері поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК «без пояснень та документів». Про це Шабунін написав на своїй сторінці у Facebook. «Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів», - зазначив