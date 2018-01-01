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    Шабунін: поліція без пояснень забрала чоловіка адвоката Центру протидії корупції

    Адвокат, чоловіка якої забрали правоохоронці, сьогодні представляла Центр протидії корупції в суді проти СБУ
    Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що у четвер ввечері поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК «без пояснень та документів». Про це Шабунін написав на своїй сторінці у Facebook. «Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів», - зазначив
    • Вчора, 23:38
    • Розсилка

    Адвокат, чоловіка якої забрали правоохоронці, сьогодні представляла Центр протидії корупції в суді проти СБУ

    Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін повідомив, що у четвер ввечері поліція забрала чоловіка адвоката ЦПК «без пояснень та документів».

    Про це Шабунін написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Щойно чоловіка нашого керівника юридичного відділу з дому забрала поліція. Без пояснень. Без жодних документів», - зазначив Шабунін.

    За його словами, 25 січня адвокат Олена Щербан, чоловіка якої забрали правоохоронці, представляла Центр протидії корупції в суді проти СБУ.

    Шабунін додав, 26 січня антикорупційні активісти готували публікацію.

    До слова, у середині січня поліція відновивла розслідування «справи Шабуніна» – конфлікту, який стався в червні 2017 року, між відеоблогером Всеволодом Філімоненком та головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним.

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