Поліція у Франції відкрила вогонь по автомобілю з мігрантами

Ніхто з пасажирів авто не постраждав

Французькі поліцейські у порту Кале відкрили вогонь по автомобілю з мігрантами, які намагалися уникнути перевірки. Про це повідомляє The Local. Автомобіль з мігрантами наїхав на поліцейських, щоб уникнути перевірки. Ніхто з пасажирів авто не постраждав, незначні ушкодження дістав один з поліцейських. «Транспортний засіб збив офіцера, який



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Ніхто з пасажирів авто не постраждав

Французькі поліцейські у порту Кале відкрили вогонь по автомобілю з мігрантами, які намагалися уникнути перевірки. Про це повідомляє The Local.

Автомобіль з мігрантами наїхав на поліцейських, щоб уникнути перевірки.

Ніхто з пасажирів авто не постраждав, незначні ушкодження дістав один з поліцейських.

«Транспортний засіб збив офіцера, який отримав легке ушкодження коліна. Офіцери відкрили вогонь, намагаючись зупинити автомобіль», - повідомили в поліції.

Правоохоронцям вдалося зупинити автомобіль, шість іракців і три афганці були затримані.

Поліція стверджує, що цей інцидент не пов’язаний зі стріляниною, яка сталася в Кале раніше і в результаті якої поранення дістали п’ять афганців. Стрілянині передувала бійка між мігрантами.

Джерело: Європейська правда