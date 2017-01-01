Поліція у Франції відкрила вогонь по автомобілю з мігрантами
- Вчора, 16:35
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Ніхто з пасажирів авто не постраждав
Французькі поліцейські у порту Кале відкрили вогонь по автомобілю з мігрантами, які намагалися уникнути перевірки. Про це повідомляє The Local.
Автомобіль з мігрантами наїхав на поліцейських, щоб уникнути перевірки.
Ніхто з пасажирів авто не постраждав, незначні ушкодження дістав один з поліцейських.
«Транспортний засіб збив офіцера, який отримав легке ушкодження коліна. Офіцери відкрили вогонь, намагаючись зупинити автомобіль», - повідомили в поліції.
Правоохоронцям вдалося зупинити автомобіль, шість іракців і три афганці були затримані.
Поліція стверджує, що цей інцидент не пов’язаний зі стріляниною, яка сталася в Кале раніше і в результаті якої поранення дістали п’ять афганців. Стрілянині передувала бійка між мігрантами.
Джерело: Європейська правда