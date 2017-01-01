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    Поліція у Франції відкрила вогонь по автомобілю з мігрантами

    Ніхто з пасажирів авто не постраждав
    Французькі поліцейські у порту Кале відкрили вогонь по автомобілю з мігрантами, які намагалися уникнути перевірки. Про це повідомляє The Local. Автомобіль з мігрантами наїхав на поліцейських, щоб уникнути перевірки. Ніхто з пасажирів авто не постраждав, незначні ушкодження дістав один з поліцейських. «Транспортний засіб збив офіцера, який
    • Вчора, 16:35
    • Розсилка

    Ніхто з пасажирів авто не постраждав

    Французькі поліцейські у порту Кале відкрили вогонь по автомобілю з мігрантами, які намагалися уникнути перевірки. Про це повідомляє The Local.

    Автомобіль з мігрантами наїхав на поліцейських, щоб уникнути перевірки.

    Ніхто з пасажирів авто не постраждав, незначні ушкодження дістав один з поліцейських.

    «Транспортний засіб збив офіцера, який отримав легке ушкодження коліна. Офіцери відкрили вогонь, намагаючись зупинити автомобіль», - повідомили в поліції.

    Правоохоронцям вдалося зупинити автомобіль, шість іракців і три афганці були затримані.

    Поліція стверджує, що цей інцидент не пов’язаний зі стріляниною, яка сталася в Кале раніше і в результаті якої поранення дістали п’ять афганців. Стрілянині передувала бійка між мігрантами.

    Джерело: Європейська правда

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