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    Поліція: в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку

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    Аркадій Бабченко - Поліція: в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку
    Аркадій Бабченко

    Дружина журналіста «почула хлопки», вийшла і побачила чоловіка в крові

    Невідомі застрелили в спину російського журналіста Аркадія Бабченка в його будинку у Києві в момент, коли його дружина перебувала у ванній кімнаті. Від отриманих поранень журналіст помер у кареті швидкої допомоги.

    Про це «Українській правді» повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

    «Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини», - розповів Тракало.

    Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка.

    Від отриманого поранення, попередньо - у спину, журналіст помер.

    Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

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