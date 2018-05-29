Поліція: в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку

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Аркадій Бабченко

Дружина журналіста «почула хлопки», вийшла і побачила чоловіка в крові

Невідомі застрелили в спину російського журналіста Аркадія Бабченка в його будинку у Києві в момент, коли його дружина перебувала у ванній кімнаті. Від отриманих поранень журналіст помер у кареті швидкої допомоги.

Про це «Українській правді» повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Подія сталася в Дніпровському районі. Дружина була у ванній кімнаті. Вона почула хлопки, вийшла і побачила чоловіка в крові. Викликала швидку, його забрали, він помер у кареті швидкої. На місці працює слідчо-оперативна група, керівництво з'ясовує обставини», - розповів Тракало.

Нагадаємо, у вівторок ввечері стало відомо, що у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Від отриманого поранення, попередньо - у спину, журналіст помер.

Аркадій Бабченко у лютому 2017 року переїхав з Росії до Праги, побоюючись за свою безпеку. Потім він перебрався до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.