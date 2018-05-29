У Києві застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка

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Аркадій Бабченко

Невідомі застрелили Аркадія Бабченка у власній квартирі

У Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка.

Інформацію про стрілянину оприлюднив у Facebook журналіст Айдер Муджабаєв.

«У Аркадія Бабченко стріляли, в будинку, у спину. Відвезли в лікарню. Шукаю в яку, їду туди», - написав він.

За даними джерела видання «Обозреватель», Бабченко помер на шляху до лікарні.

«На 102 надійшло повідомлення, що в квартирі застрелений журналіст. У квартирі сліди крові. До лікарні не довезли. Пішов з життя», - повідомило джерело.

Інформацію про смерть Бабченка підтвердив в коментарі «Громадському радіо» також член колегії при МВС, нардеп Антон Геращенко.

Також інформацію про вбивство журналіста підтвердила речниця Нацполіції Києва Оксана Блишик у Facebook.

«У Києві стріляли в чоловіка. Від отриманого поранення потерпілий помер у кареті «швидкої». Подія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська у Дніпровському районі столиці. На лінію 102 надійшло повідомлення від лікарів: їм подзвонила жінка і сказала, що виявила в помешканні свого чоловіка в крові. Від отриманого поранення, попередньо - у спину, потерпілий помер», - повідомила Блищик.

Вона зазначила, що загиблий є громадянином Російської Федерації 1977 року народження, ведучий одного із телеканалів.

Аркадій Бабченко працював військовим кореспондентом «Московського комсомольця», співпрацював з «Новою газетою» і іншими виданнями. У лютому 2017 року переїхав до Праги, побоюючись за свою безпеку після поста про катастрофу Ту-154 міноборони. Потім він переїхав до Києва, де вів передачу на кримськотатарському телеканалі ATR.

До слова, увечері 24 травня у Черкасах двома пострілами був убитий депутат Черкаської обласної ради від партії «Батьківщина» Сергій Гура. Нападник - його колишній охоронець - був поранений.