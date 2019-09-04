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    Поліція розслідує замах на вбивство ректора Тернопільського університету

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    <p>На подвір&rsquo;ї будинку стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина</p> - Поліція розслідує замах на вбивство ректора Тернопільського університету

    На подвір’ї будинку стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина

    Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

    Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма

    Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

    «4 вересня о 7.50  до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного будинку по вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районної поліції, ГУНП, кінологічна, вибухотехнічна служби, лабораторія НДЕКЦ та криміналісти», - заявили в поліції.

    Попередньо встановлено, що на подвір’ї будинку стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина.

    Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.

    Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії.

    Раніше ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку.

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