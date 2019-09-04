Поліція розслідує замах на вбивство ректора Тернопільського університету



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На подвір’ї будинку стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма

Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

«4 вересня о 7.50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного будинку по вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районної поліції, ГУНП, кінологічна, вибухотехнічна служби, лабораторія НДЕКЦ та криміналісти», - заявили в поліції.

Попередньо встановлено, що на подвір’ї будинку стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина.

Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії.

Раніше ЗМІ повідомили, що ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого та його дружину госпіталізували із важкими травмами через вибух невідомого предмета у дворі їхнього будинку.