  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція встановить в патрульні машини прилади фіксації швидкості руху на дорогах

    • Розсилка
    До кінця року на дорогах України з&rsquo;явиться чотири тестові програми - Поліція встановить в патрульні машини прилади фіксації швидкості руху на дорогах
    До кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми

    Перші чотири «фантомні патрулі» з'являться на дорогах вже до кінця року

    Прилади фіксації швидкості руху планують встановити у поліцейських машинах. Тендер на закупівлю чотирьох тестових програм вже оголошено. Про це під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє прес-служба МВС.

    За його словами, наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено.

    «А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів», – розповів Білошицький.

    Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з’являться в найближчі декілька років.

    Нагадаємо, як пройшли перші 100 днів автофіксації порушень на дорогах: виписано понад 800 тис. штрафів.

    МВС машини тендер поліція Олексій Білошицький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ