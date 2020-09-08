Поліція встановить в патрульні машини прилади фіксації швидкості руху на дорогах



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До кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми

Перші чотири «фантомні патрулі» з'являться на дорогах вже до кінця року

Прилади фіксації швидкості руху планують встановити у поліцейських машинах. Тендер на закупівлю чотирьох тестових програм вже оголошено. Про це під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє прес-служба МВС.

«У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному», – сказав він.

За його словами, наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено.

«А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів», – розповів Білошицький.

Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з’являться в найближчі декілька років.

Нагадаємо, як пройшли перші 100 днів автофіксації порушень на дорогах: виписано понад 800 тис. штрафів.