Поліція встановить в патрульні машини прилади фіксації швидкості руху на дорогах
Перші чотири «фантомні патрулі» з'являться на дорогах вже до кінця року
Прилади фіксації швидкості руху планують встановити у поліцейських машинах. Тендер на закупівлю чотирьох тестових програм вже оголошено. Про це під час брифінгу заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, повідомляє прес-служба МВС.
За його словами, наразі закуповується 4 тестові програми, тендер вже оголошено.
«А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів», – розповів Білошицький.
Голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков зазначив, що до кінця року на дорогах України з’явиться чотири тестові програми, а 300 патрульних автомобілів, обладнані такими системами, з’являться в найближчі декілька років.
Нагадаємо, як пройшли перші 100 днів автофіксації порушень на дорогах: виписано понад 800 тис. штрафів.