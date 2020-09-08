Перші 100 днів автофіксації порушень на дорогах: виписано понад 800 тис. штрафів



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На дорогах Києва та області встановлено 50 камер автоматичної системи фото- і відеофіксації порушень ПДР

Поліція уклала договір на встановлення ще 220 нових автоматичних систем

Патрульна поліція України підвела підсумки 100 днів роботи автоматичної системи фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Після запуску перших 50 камер у Києві й Київській області вдалося досягнути суттєвого результату для безпеки на дорогах. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, запуск системи виправдав усі сподівання, повідомляє Патрульна поліція України.

«За понад три місяці роботи на окремих ділянках, де встановлені камери автоматичної фіксації, кількість ДТП зменшилася з 37 до 13, а на деяких ділянках доріг ДТП припинилися взагалі, що свідчить про те, що швидкість автотранспорту на тих ділянках дороги знизилась втричі», – повідомив Геращенко.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що автоматична система фото- й відеофіксації порушень ПДР не має на меті зібрати якомога більше штрафів. Їхня мета – зменшення кількості ДТП, попередження правопорушень та зниження швидкості саме в аварійних місцях, а сама система створена максимально прозоро та відкрито, щоб кожен водій знав, де ведеться фіксація.

За весь час роботи автоматичної системи поліція винесла 833,8 тис. постанов за наслідками порушень ПДР, з них понад 645 тисяч уже сплачено.

«Наголошую, що 77% – це добровільна сплата штрафів. Ми сміливо можемо говорити про високий рівень відповідальності водіїв-порушників. Нагадую, якщо сплата штрафу здійснюється в перші 10 банківських днів з моменту винесення, то можна сплатити лише половину», – підкреслив Білошицький.

Він зазначив, що близько 25 тисяч матеріалів передано до виконавчої служби з метою примусового стягнення штрафу.

Уже на цей рік укладено договір на 220 нових автоматичних систем, що будуть встановлені на дорогах державного значення, а на наступні роки запланована закупівля ще 400 комплексів.

Нагадаємо, з 1 червня у столиці і Київській області запрацювала система автоматичної фіксації правил дорожнього руху. Всього встановлено близько 50 камер, з них у Києві – 20. Вже в перший день роботи системи було зафіксовано майже 58 тис. порушень.

Як розповів в інтерв’ю «Главкому» заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, за незаконні маніпуляції з номерами на водіїв чекають штрафи, а за повторне порушення – штраф більшого розміру або громадські роботи.