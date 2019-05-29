Поліція затримала на Луганщині бойовика «ЛНР»



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Житель Луганська у 2016 році підписав контракт з бойовиками «ЛНР»

В Луганській області співробітники Національної поліції України затримали бойовика, який проходив військову службу у незаконних збройних формувань «ЛНР». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Сам 36-річний луганчанин розповів, що у 2016 році він прийняв пропозицію свого знайомого та підписав контракт з одним із підрозділів бойовиків. Він проходив навчання на навчальній базі бойовиків, яка розміщується на території колишнього військового ліцею у місті Луганськ.

«Чоловіка затримано, з ним проводяться першочергові слідчі дії», - заявили правоохоронці.

Три дні тому в Луганській області правоохоронці затримали бойовика «ЛНР», який ремонтував техніку окупантів. За інформацією правоохоронців, затриманим виявився 61-річний житель Сорокиного. Чоловік із січня по грудень 2015 року перебував у складі незаконних збройних формувань «ЛНР». Там він був на посаді солдата ремонтної роти однієї з бригад.