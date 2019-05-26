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    На Донбасі затримали бойовика, який ремонтував техніку окупантів

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    61-річний житель Сорокиного з січня по грудень 2015 року перебував у складі незаконних збройних формувань &laquo;ЛНР&raquo; - На Донбасі затримали бойовика, який ремонтував техніку окупантів
    61-річний житель Сорокиного з січня по грудень 2015 року перебував у складі незаконних збройних формувань «ЛНР»

    Чоловік втік від бойовиків через погане ставлення командира

    В Луганській області правоохоронці затримали бойовика «ЛНР», який ремонтував техніку окупантів. Про це в Facebook повідомила прес-секретар поліції в Луганській області Тетяна Погукай.

    За інформацією правоохоронців, затриманим виявився 61-річний житель Сорокиного. Чоловік із січня по грудень 2015 року перебував у складі незаконних збройних формувань «ЛНР». Там він був на посаді солдата ремонтної роти однієї з бригад.

    Чоловік займався ремонтом на заводі «АЗЧ» у Сорокиному, де на той час була військова техніка окупантів. Затриманий стверджує, що згодом він покинув бойовиків, бо умови праці були важкі, а ставлення командира - поганим.

    Правоохоронці проводять перевірки.

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