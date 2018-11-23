Поліція знайшла вкрадений під Полтавою літак: його порізали на метал



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На Полтавщині «кукурузник» розпиляли на металобрухт

За попередньою інформацією поліції, літак розпиляли на метал безпосередньо в ангарі

У поліції Полтавської області розкрили деталі інциденту зі зникнення літака АН-2 з ангару на території колишнього аеродрому у с. Божківське. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Полтавської області.

«До поліції надійшло повідомлення від 43-річного чоловіка, який повідомив, що його літак, а також 6 комплектів навісного обладнання до нього та несправний двигун зникли з ангару, який він орендував у селі Божківське», — йдеться у повідомленні.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах).

За попередньою інформацією поліції, літак розпиляли на метал безпосередньо в ангарі.

Сума збитку становить понад 1 млн гривень.

Оперативно-слідчі дії тривають.

Раніше «Главком» повідомляв, що на Полтавщині вкрали літак.