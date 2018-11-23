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    Поліція знайшла вкрадений під Полтавою літак: його порізали на метал

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    На Полтавщині &laquo;кукурузник&raquo; розпиляли на металобрухт - Поліція знайшла вкрадений під Полтавою літак: його порізали на метал
    На Полтавщині «кукурузник» розпиляли на металобрухт

    За попередньою інформацією поліції, літак розпиляли на метал безпосередньо в ангарі

    У поліції Полтавської області розкрили деталі інциденту зі зникнення літака АН-2 з ангару на території колишнього аеродрому у с. Божківське. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Полтавської області

    «До поліції надійшло повідомлення від 43-річного чоловіка, який повідомив, що його літак, а також 6 комплектів навісного обладнання до нього та несправний двигун зникли з ангару, який він орендував у селі Божківське», — йдеться у повідомленні.

    Наразі розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка в особливо великих розмірах).

    За попередньою інформацією поліції, літак розпиляли на метал безпосередньо в ангарі.

    Сума збитку становить понад 1 млн гривень.

    Оперативно-слідчі дії тривають.

    Раніше «Главком» повідомляв, що на Полтавщині вкрали літак.

     

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