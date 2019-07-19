Політолог побачив, як Зеленський повертається до ідеалів, запропонованих Порошенком



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Президент України Володимир Зеленський

Левусь вважає, що Зеленський сприймає політику як шоу-бізнес, де кінцевим продуктом є виступ

«Армія», «мова», «віра» - це 100% державні смисли. Але українське суспільство до їхнього сприйняття ще не доросло. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив політолог і співведучий програми «Блеск и нищета русского мира» редакції іномовлення Українського радіо Дмитро Левусь, відповідаючи на питання, чи запропоновані п’ятим президентом поняття - це державні смисли чи просто політичні гасла.

На питання «Главкома», які смисли генерує шостий президент, Левус відповів: «От в тому то і річ, що не ясно». «Можливо, ще часу багато не пройшло. Але іноді Зеленський змушений повертатися до сенсів, сформованих своїм попередником», - зазначив політолог.

Проте, на думку політолога, однозначно є невірним обраний шлях – говорити, що вони - нові, а всі були старими, тому всі 28 років нам було погано.

«Якби так було, то історія України закінчилася б у 2014 році. Тому, поки нових смислів для України та світу не обрано, слід утриматися і від такого протиставлення. Але цього не зроблено, бо є сприйняття політики як шоу-бізнесу, де кінцевим продуктом є виступ. Це щось схоже на поведінку дітей: вони граються, от намалювали прилади, руль, і все – є автомобіль. Діти їдуть. Все, решта не хвилює», - резюмує Левусь.