«Доведеться вам виживати зі мною, з малоросом». Зеленський поспілкувався з головою облради, яка підтримувала Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський та Вікторія Москаленко

Сьогодні під час візиту в Миколаїв президент поспілкувався з головою облради, яка під час виборів в коментарях в Facebook закликала Зеленського зняти свою кандидатуру

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з главою Миколаївської облради Вікторією Москаленко, яка під час президентської кампанії називала його «малоросом».

Як передає місцеве видання «НикВести», під час візиту на Миколаївський суднобудівний завод журналістка запитала Зеленського, чи писали йому заяви на звільнення місцеві керівники, які були його опонентами під час президентської кампанії. Найближчою до президента була глава обласної ради Вікторії Москаленко, яка під час президентських виборів в коментарях в соціальній мережі Facebook назвала його «малоросом», закликаючи зняти свою кандидатуру з виборів.

Президент поцікавився у Вікторії Москаленко, чим він їй не подобається.

«Я малорос? Ви серйозно вважаєте, що я малорос?» - запитав він.

«Я так не вважаю. Просто на той момент підтримувала Порошенко», - пояснила Вікторія Москаленко.

Після цього Зеленський допустив, що, напевно, «тоді він був малоросом, а зараз виправився». На що Вікторія Москаленко попросила президента зуміти довести зворотне.

«Доведеться вам виживати зі мною, з малоросом», - сказав Зеленський.

На що голова облради висловила впевненість, що президент доведе, що він не є малоросом.

Під час президентської кампанії Москаленко закликала Зеленського зняти свою кандидатуру

«Так ось, давайте з вами домовимося, що це ваше завдання довести, що ви українка. Мене народ обрав», - заявив Зеленський.

«Я теж обрана народом. Навіщо зараз з'ясовувати стосунки? Ви гарант Конституції», - відповіла Москаленко.

Нагадаємо, сьогодні в ході зустрічі в аеропорту Миколаєва президент Володимир Зеленський запропонував в.о. голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеславу Боню написати заяву про звільнення за власним бажанням. Раніше Бонь заявляв, що не планує співпрацювати з Зеленським.