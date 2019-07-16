Президент звільнив 22 голів райдержадміністрацій



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Зокрема, звільнені чиновники у Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив 22 голів райдержадміністрацій у ряді областей та у місті Києві.

Про це свідчать розпорядження глави держави від 16 липня, які опубліковані на сайті президента.

Зокрема, звільнені чиновники у Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях.

Крім того, Зеленський звільнив голову Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та голову Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

В текстах розпоряджень зазначається, що чиновники звільнені «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня відвідає з робочою поїздкою Харківську область. За даними ЗМІ, Зеленський під час візиту на Харківщину представить нового главу обладміністрації.