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    Президент звільнив 22 голів райдержадміністрацій

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    Президент звільнив 22 голів райдержадміністрацій

    Зокрема, звільнені чиновники у Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях

    Президент України Володимир Зеленський звільнив 22 голів райдержадміністрацій у ряді областей та у місті Києві.

    Про це свідчать розпорядження глави держави від 16 липня, які опубліковані на сайті президента.

    Зокрема, звільнені чиновники у Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях.

    Крім того, Зеленський звільнив голову Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та голову Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

    В текстах розпоряджень зазначається, що чиновники звільнені «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України».

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня відвідає з робочою поїздкою Харківську область.  За даними ЗМІ, Зеленський під час візиту на Харківщину представить нового главу обладміністрації.

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