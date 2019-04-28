Політв’язень Бекіров більше тижня не отримує медикаментів



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Родичі Бекірова повідомили, що зростає вірогідність «цукрової коми»

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун повідомила, що український політв’язень Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя окупаційна влада РФ, вже понад тиждень не отримує необхідних медикаментів.

Про це Супрун повідомила в Twitter.

«Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше тижня не отримує медикаментів. Він незаконно утримується Росією у СІЗО Сімферополя», - повідомила Супрун.

Вона також розповіла, що зі слів родичів Бекірова, щодня зростає вірогідність «цукрової коми».

Важко хворий український політв’язень Едем Бекіров більше тижня не отримує медикаментів. Він незаконно утримується Росією у СІЗО Симферополя. За словами родичів Едема, вірогідність «цукрової коми» зростає щодня. #FreeBekirov pic.twitter.com/NtoPVlV2pg — Уляна Супрун (@usuprun) 28 квітня 2019 р.

Зазначимо, Бекірова звинуватили у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Його затримали 12 грудня 2018 року. Потім підконтрольний РФ суд у Криму його арештував.

Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.

Донька Бекірова заявила, що її батьку в лікарні надають протипоказані йому ліки. Вона повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що стан здоров’я політв’язня надкритичний.