Політв’язень Кольченко розповів про своє життя у російській в'язниці



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«Мене цікавить все, що відбувається в Україні», - каже Кольченко Фото: Настоящее Время

Кольченко вважає, що за останні п’ять років «майже не змінився: немов законсервувався у бляшанці»

Український в’язень Кремля Олександр Кольченко, який утримується у виправній колонії №6 у російському місті Копейськ, каже, що з іншими ув'язненими, в більшості випадків, не має конфліктів.

Про це він повідомив в інтерв’ю Громадському.

«Бувають іноді суперечки стосовно «Кримнашу» з особливо твердолобими. Коли таке відбувається і у співрозмовника не лишається аргументів, полюбляють говорити, що нас - українську молодь - вчили історії за іншими підручниками, «промивали мізки». Але це, мабуть, виключення. Бо тут у нас багатонаціональний колектив (певний час у нашій секції з восьми чоловік перебували представники шести національностей: росіяни, башкір, татарин, азербайджанець, українець (я) та китаєць), і тут не заведено ділити людей на раси, нації», - розповів Кольченко.

Він вважає, що за останні п’ять років «майже не змінився: немов законсервувався у бляшанці».

«Мене цікавить все, що відбувається в Україні, але, на жаль, виходить відслідковувати тільки через «Новую газету», та й вона останнім часом не надходить, кажуть - скінчився термін передплати. Більш за все мене непокоїть зростання ультраправих, які через якесь непорозуміння називають себе «бандерівцями». Проблему ультраправого насильства неможливо вирішити за допомогою правоохоронних органів. Як показує історичний досвід багатьох країн, дуже часто лягаві та ультраправі стоять по один бік барикад. І це не дивно - бо і ті, й інші відстоюють інтереси правлячого класу. Суспільство повинно навчитися самостійно захищати себе - так, як на Майдані», - підкреслив Кольченко.

Нагадаємо, раніше адвокат повідомив, що Кольченко немає скарг до умов свого тримання в колонії, але має нездоровий вигляд.

Кольченка 25 серпня 2015 року було засуджено російським судом до 10 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці терактів в Криму.