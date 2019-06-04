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    Польща назвала дату часткового відновлення транспортування російської нафти

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    Польща назвала дату часткового відновлення транспортування російської нафти

    Попередньо названа дата 10 червня

    Починаючи із 10 червня Польща частково відновить транспортування нафти з Росії по трубопроводу «Дружба».

    Про це повідомляє Польське підприємство з експлуатації нафтопроводів (PERN).

    Зазначається, що питання обговорювалося на московській зустрічі виробників, дистриб'юторів і споживачів нафти, що транспортується по трубопроводу «Дружба» у Польщу і Німеччину.

    «Сторони погодили процедуру розгляду претензій нафтопереробних заводів, які отримують сировину з Росії. Одночасно з цим, було підтверджено відновлення 10 червня постачання нафти по трубопроводу «Дружба», - вказано у повідомленні.

    Крім того зазначається, що PERN готова відновити транспортування нафти. Прицьому компанія «Транснафта» підтвердила готовність заплатити компенсацію за транспортування забрудненої нафти і зараз очищає забруднені ділянки трубопроводу.

    PERN повністю відновить транспортування російської нафти 1 липня.

    Польща
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