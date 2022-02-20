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    Польща збирається придбати у США 250 танків «Абрамс»

    Американський танк &laquo;Абрамс&raquo; - Польща збирається придбати у США 250 танків «Абрамс»
    Американський танк «Абрамс»
    Фото: The Defense Post

    Сусіди України придбають американські танки найновішої модифікації

    Держдепартамент США схвалив продаж Польщі танків М1 «Абрамс» та іншої бойової техніки на суму $6 млрд. США планують продати Польщі 250 найновіших танків «Абрамс». Цю інформацію підтвердив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Варшави у п'ятницю, 18 лютого, передає «Голос Америки».

    «Це наймодернізованіша версія «Абрамса», і Польща отримає найсучасніші танки», - заявив Остін. Він наголосив, що оборонна допомога «зміцнить нашу взаємодію з польськими збройними силами, посилить довіру до наших спільних з союзниками по НАТО зусиль для стримування».

    Нагадаємо, США, Німеччина та Великобританія заявили про передислокацію своїх військових з метою зміцнення східного флангу НАТО. США планують більш ніж подвоїти військовий контингент у Польщі. На тимчасовій основі там буде додатково розміщено 4,7 тис. американських військовослужбовців. В адміністрації США вважають нову російську агресію проти України можливою вже найближчими днями. «Вони розгортають сили і готуються до нападу», - заявив Остін під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом у суботу, 19 лютого. За його словами, військові «переміщуються на позиції, щоб бути готовими для атаки».

    Теги: Польща США Німеччина НАТО зброя
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    Польща збирається придбати у США 250 танків «Абрамс»