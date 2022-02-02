США пояснили, що стало причиною відправки військових у Європу

Американська сторона впродовж кількох тижнів проводила консультації з партнерами й союзниками в регіоні

Рішення адміністрації США про перекидання додаткових сил в Європу було прийняте не для поспішного реагування на зміну ситуації в регіоні, а як результат тривалих консультацій із союзниками на тлі поточної ескалації з боку РФ. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

«Я би не стала розглядати це як рішення, прийняте внаслідок якихось подій упродовж останніх 48 годин або впродовж кількох днів», – відповіла Псакі на запитання, що саме спонукало прийняти рішення про відправку військ саме зараз.

Вона підкреслила, що американська сторона впродовж кількох тижнів проводила консультації про це з партнерами й союзниками в регіоні. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін обговорив розгортання додаткових сил США з військовим керівництвом Румунії ще минулого тижня. Так само проводилися консультації з Німеччиною і Польщею.

До того ж, зазначила речниця Білого дому, зараз не йдеться про створення нових американських баз у Європі, адже додаткові війська перекидатимуться на ті місця, де вже дислокуються американські сили в Румунії, Польщі й Німеччині.

«Президент (Байден – ред.) чітко заявляв від початку ескалації й збільшення кількості (російських – ред.) військ на кордонах, і він ясно дав зрозуміти це напряму президенту Путіну на початку грудня, якщо Росія продовжить шлях ескалації, що вони, вочевидь, і роблять, ми скоригуємо нашу позицію сили, щоби стримати й захиститися від будь-якої агресії», – пояснила офіційна представниця адміністрації Байдена.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати не планують надсилати ці війська в Україну та вести там бойові дії.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі, і Пентагон, як очікується, оголосить, що війська будуть розгорнуті «найближчими днями».

Минулого тижня CNN повідомив, що США та кілька союзників вели переговори щодо розміщення ще тисячі військових у східноєвропейських країнах НАТО як демонстрації підтримки перед обличчям російської агресії.

До відома, глава Пентагону вирушить до Європи через Україну. Остін візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16-17 лютого.

Нагадаємо, ЗМІ опублікували текст відповідей США та НАТО на ультиматум Кремля.

Раніше до України прибув шостий літак з боєприпасами від США.