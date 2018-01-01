Польщу накрив смог: вміст пилу перевищує норму на 900%

Жителі Варшави, Кракова, Лодзі та Кельце дихають забрудненим повітрям

Польщу огорнув сильний смог: поляків закликають обмежити діяльність, яка може спричинити ще більше забрудненя. [READ_MORE] Про це повідомляє Onet.pl. Повідомляється, що жителі Варшави, Кракова, Лодзі та Кельце дихають забрудненим повітрям. Найжахливіша ситуація у Малопольському воєводстві, де вміст пилу в повітрі перевищує норму



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Смог у Польщі

Жителі Варшави, Кракова, Лодзі та Кельце дихають забрудненим повітрям

Польщу огорнув сильний смог: поляків закликають обмежити діяльність, яка може спричинити ще більше забрудненя.

Про це повідомляє Onet.pl.

Повідомляється, що жителі Варшави, Кракова, Лодзі та Кельце дихають забрудненим повітрям. Найжахливіша ситуація у Малопольському воєводстві, де вміст пилу в повітрі перевищує норму на понад 900%.

Мер Кракова закликав до обмеження діяльності, яка сприяє утворенню забруднення. Влада міста заохочує мешканців їздити громадським транспортом, а автомобілі залишити вдома.

Особливу увагу мешканців привертають до якості вугілля, яке вони спалюють у печах. Людей також закликають утриматися від використання камінів.

Погана ситуація і у Варшаві, де рівень пилу PM2.5 в повітрі досягає 700% від норми. Аналогічна ситуація в Лодзі, Познані, Ольштині і Куяві.

Трохи краща ситуація в Нижній Сілезії, але якість повітря там теж описують як погану. Хороший стан повітря тільки в Померанії, Західній Померанії і в Любуському воєводстві.