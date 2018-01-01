  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Польщу накрив смог: вміст пилу перевищує норму на 900%

    Жителі Варшави, Кракова, Лодзі та Кельце дихають забрудненим повітрям
    Польщу огорнув сильний смог: поляків закликають обмежити діяльність, яка може спричинити ще більше забрудненя. [READ_MORE] Про це повідомляє Onet.pl. Повідомляється, що жителі Варшави, Кракова, Лодзі та Кельце дихають забрудненим повітрям. Найжахливіша ситуація  у Малопольському воєводстві, де вміст пилу в повітрі перевищує норму
    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка
    <span>Смог у Польщі&nbsp;</span>
    Смог у Польщі 

    Жителі Варшави, Кракова, Лодзі та Кельце дихають забрудненим повітрям

    Польщу огорнув сильний смог: поляків закликають обмежити діяльність, яка може спричинити ще більше забрудненя.

    Читайте також

    Про це повідомляє Onet.pl.

    Повідомляється, що жителі Варшави, Кракова, Лодзі та Кельце дихають забрудненим повітрям. Найжахливіша ситуація  у Малопольському воєводстві, де вміст пилу в повітрі перевищує норму на понад 900%.

    Мер Кракова закликав до обмеження діяльності, яка сприяє утворенню забруднення. Влада міста заохочує мешканців їздити громадським транспортом, а автомобілі залишити вдома.

    Особливу увагу мешканців привертають до якості вугілля, яке вони спалюють у печах. Людей також закликають утриматися від використання камінів.

    Погана ситуація і у Варшаві, де рівень пилу PM2.5 в повітрі досягає 700% від норми. Аналогічна ситуація в Лодзі, Познані, Ольштині і Куяві.

    Трохи краща ситуація в Нижній Сілезії, але якість повітря там теж описують як погану.  Хороший стан повітря тільки в Померанії, Західній Померанії і в Любуському воєводстві. 

     

    Читайте також
    екологія Польща атмосферне явище
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ