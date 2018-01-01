  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сьогодні у Варшаві Саакашвілі проведе прес-конференцію

    Саакашвілі дасть прес-конференцію о 14:00 за київським часом
    Видворений з України екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі сьогодні, 13 лютого 2018 року, проведе прес-конференцію у Варшаві. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne. «Сьогодні буде прес-конференція о 13:00 по Варшаві (о 14:00 за київським часом - ред.)», - повідомив Саакашвілі. Також Саакашвілі заявив, що не буде
    • Сьогодні, 11:31
    • Розсилка
    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Саакашвілі дасть прес-конференцію о 14:00 за київським часом

    Видворений з України екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі сьогодні, 13 лютого 2018 року, проведе прес-конференцію у Варшаві.

    Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

    «Сьогодні буде прес-конференція о 13:00 по Варшаві (о 14:00 за київським часом - ред.)», - повідомив Саакашвілі.

    Також Саакашвілі заявив, що не буде просити політичного притулку в Польщі. 

    12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

    Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

    Також повідомлялося, що Грузія направить Польщі запит щодо екстрадиції Саакашвілі.

    Зокрема, Саакашвілі обіцяє знайти спосіб повернутися до України.

    У той же час у Генпрокуратурі запевнили: розслідування проти Саакашвілі триватиме.

    Саакашвілі також вже попросив допомоги у Євросоюзу і Меркель.

    Як наголошується, підставою для прийняття рішення про реадмісію політика стала заява Міграційної служби України командувачу прикордонною охороною. У Державній прикордонній службі відзначили, що Саакашвілі не території України незаконно перебував після позбавлення громадянства і прориву кордону 10 вересня 2017 року. 

    Читайте також
    Польща Михайло Саакашвілі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ