Сьогодні у Варшаві Саакашвілі проведе прес-конференцію

Саакашвілі дасть прес-конференцію о 14:00 за київським часом

Видворений з України екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі сьогодні, 13 лютого 2018 року, проведе прес-конференцію у Варшаві. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne. «Сьогодні буде прес-конференція о 13:00 по Варшаві (о 14:00 за київським часом - ред.)», - повідомив Саакашвілі. Також Саакашвілі заявив, що не буде



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі дасть прес-конференцію о 14:00 за київським часом

Видворений з України екс-глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі сьогодні, 13 лютого 2018 року, проведе прес-конференцію у Варшаві.

Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

«Сьогодні буде прес-конференція о 13:00 по Варшаві (о 14:00 за київським часом - ред.)», - повідомив Саакашвілі.

Також Саакашвілі заявив, що не буде просити політичного притулку в Польщі.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

Також повідомлялося, що Грузія направить Польщі запит щодо екстрадиції Саакашвілі.

Зокрема, Саакашвілі обіцяє знайти спосіб повернутися до України.

У той же час у Генпрокуратурі запевнили: розслідування проти Саакашвілі триватиме.

Саакашвілі також вже попросив допомоги у Євросоюзу і Меркель.

Як наголошується, підставою для прийняття рішення про реадмісію політика стала заява Міграційної служби України командувачу прикордонною охороною. У Державній прикордонній службі відзначили, що Саакашвілі не території України незаконно перебував після позбавлення громадянства і прориву кордону 10 вересня 2017 року.