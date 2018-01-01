Саакашвілі не буде просити притулку в Польщі

Саакашвілі також прокоментував можливість екстрадиції з Польщі до Грузії

Видворений з України екс-глава мОдеської ОДА Михайло Саакашвілі не буде просити політичного притулку в Польщі. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne. [READ_MORE] «Зараз я перебуваю під охороною польської поліції. Я розмовляв з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, вони мені дзвонили, коли я прибув до аеропорту.



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі також прокоментував можливість екстрадиції з Польщі до Грузії

Видворений з України екс-глава мОдеської ОДА Михайло Саакашвілі не буде просити політичного притулку в Польщі. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

«Зараз я перебуваю під охороною польської поліції. Я розмовляв з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, вони мені дзвонили, коли я прибув до аеропорту. Просити у Польщі політичного притулку я не буду», - заявив Саакашвілі.

Крім того, політик прокоментував можливу екстрадицію до Грузії.

«Якщо б вони (влада Грузії, - ред.) хотіли видавати мене, вони б зробили це ще вчора. Я з самого початку говорив, що у Грузії та України проти мене немає серйозних звинувачень», - додав Саакашвілі.

12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

Також повідомлялося, що Грузія направить Польщі запит щодо екстрадиції Саакашвілі.

Зокрема, Саакашвілі обіцяє знайти спосіб повернутися до України.

У той же час у Генпрокуратурі запевнили: розслідування проти Саакашвілі триватиме.

Саакашвілі також вже попросив допомоги у Євросоюзу і Меркель.

Як наголошується, підставою для прийняття рішення про реадмісію політика стала заява Міграційної служби України командувачу прикордонною охороною. У Державній прикордонній службі відзначили, що Саакашвілі не території України незаконно перебував після позбавлення громадянства і прориву кордону 10 вересня 2017 року.