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    Саакашвілі не буде просити притулку в Польщі

    Саакашвілі також прокоментував можливість екстрадиції з Польщі до Грузії
    Видворений з України екс-глава мОдеської ОДА Михайло Саакашвілі не буде просити політичного притулку в Польщі. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne. [READ_MORE] «Зараз я перебуваю під охороною польської поліції. Я розмовляв з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, вони мені дзвонили, коли я прибув до аеропорту.
    • Сьогодні, 11:04
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    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Саакашвілі також прокоментував можливість екстрадиції з Польщі до Грузії

    Видворений з України екс-глава мОдеської ОДА Михайло Саакашвілі не буде просити політичного притулку в Польщі. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

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    «Зараз я перебуваю під охороною польської поліції. Я розмовляв з керівництвом Міністерства внутрішніх справ, вони мені дзвонили, коли я прибув до аеропорту. Просити у Польщі політичного притулку я не буду», - заявив Саакашвілі.

    Крім того, політик прокоментував можливу екстрадицію до Грузії.

    «Якщо б вони (влада Грузії, - ред.) хотіли видавати мене, вони б зробили це ще вчора. Я з самого початку говорив, що у Грузії та України проти мене немає серйозних звинувачень», - додав Саакашвілі.

    12 лютого, близько 15:00, у київському ресторані «Сулугуні» був затриманий Михайло Саакашвілі. Як зазначив Сергій Гайдай, на нього напали «люди в масках і з написом «Державна прикордонна служба».

    Пізніше стало відомо, що Саакашвілі депортували з України в Польщу.

    Також повідомлялося, що Грузія направить Польщі запит щодо екстрадиції Саакашвілі.

    Зокрема, Саакашвілі обіцяє знайти спосіб повернутися до України.

    У той же час у Генпрокуратурі запевнили: розслідування проти Саакашвілі триватиме.

    Саакашвілі також вже попросив допомоги у Євросоюзу і Меркель.

    Як наголошується, підставою для прийняття рішення про реадмісію політика стала заява Міграційної служби України командувачу прикордонною охороною. У Державній прикордонній службі відзначили, що Саакашвілі не території України незаконно перебував після позбавлення громадянства і прориву кордону 10 вересня 2017 року. 

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