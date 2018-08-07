Полторак розповів про заміну радянського вітання військових на «Слава Україні!»



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Міністр назвав раніше зареєстрований законопроект щодо вітання в ЗСУ «сирим»

Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних сил Петро Порошенко доручив розробити законопроект, який передбачатиме заміну військового вітання в ЗСУ радянського зразка «Здрастуйте, товариші!» та «Бажаємо (бажаю) здоров’я!» на «Слава Україні!» та «Героям слава!». Про це заявив міністр оборони Степан Полторак.

«Президент доручив підготувати зміни до закону України, яким затверджуються військові статути, тому що це визначається у військових статутах, як треба вітатися. Такі пропозиції готуються, і сподіваюся, що після виходу з канікул народні депутати приймуть це в цілому», - сказав Полторак, якого цитує Укрінформ.

При цьому він назвав раніше зареєстрований законопроект щодо вітання в ЗСУ «сирим». За словами Полторака, новий законопроект уже практично готовий. Суб'єктом законодавчої ініціативи буде президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних сил.

Міністр також підтвердив, що під час військового параду в День Незалежності у Києві 24 серпня як військове вітання використовуватиметься «Слава Україні!» та «Героям слава!».

«Під час проведення параду ми якраз покажемо, що це більш українське, більш наше», - підкреслив Полторак.

Нагадаємо, міністр оборони Полторак заявив, що у військовому параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України візьмуть участь 4,5 тис. військових та 250 одиниць техніки.