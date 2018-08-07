Полторак розповів подробиці військового параду на День незалежності



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Репетиція військового параду - 2018

Військовий парад буде потужніший, ніж у минулі роки

У військовому параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України візьмуть участь 4,5 тис. військовиків та 250 одиниць техніки. Про це під час репетиції заходу повідомив міністр оборони Степан Полторак.

«Військовий парад буде потужніший, ніж у минулі роки. Він присвячений 27-ій річниці незалежності України, а також сторіччю відродження державності України. Загалом, у ньому бере участь 4,5 тис. військовослужбовців та 250 одиниць техніки», - зазначив він.

При цьому Полторак відзначив, що цьогоріч у подібному дійстві вперше бере участь 24 підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Національної гвардії, ДСНС, поліції і інші силові підрозділи, які виконують завдання з охорони і оборони нашої країни.

Окрім цього, за його словами, до участі у військовому параді з нагоди 27-ї річниці незалежності України були запрошені міжнародні партнери України, 15 з яких вже підтвердили своє прибуття.

«Під час військового параду ми вперше покажемо проходження механізованої колони, нові зразки озброєння і техніки, які поставлені вже на озброєння ЗСУ, прийняті і вже є у військах. Також будуть показані зразки озброєння, які є перспективними і зараз проходять державне випробування», - наголосив міністр.

Полторак додав, що наразі підготовка до дійства проходить у плановому режимі.

«10 серпня буде проведено генеральне тренування механізованої колони. Вона тренується окремо на аеродромі Озерному біля Житомира. Генеральні репетиції на Хрещатику відбудуться 18-го, 20-го і 22-го серпня», - повідомив він.

Джерело: 112 Україна