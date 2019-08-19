Полторак запросив групу новообраних депутатів на розмову (фото)



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Зустріч Полторака із новообраними депутатами Фото: пресслужба Міноборони

Полторак сподівається на те, що у Верховній Раді нардепи «будуть перш за все відстоювати інтереси Збройних Сил»

Міністр оборони України Степан Полторак 19 серпня провів зустріч із новообраними депутатами, які проходили службу та працювали в Збройних Силах України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Полторак зауважив, що сподівається на те, що у Верховній Раді ці нардепи «будуть перш за все відстоювати інтереси Збройних Сил, та на законодавчому рівні зміцнювати нашу армію».

«Подякував за службу, мужність та самовідданість справі, якій вони присвятили не один рік свого життя», - заявив міністр оборони.

Зокрема, на зустрічі був присутній чемпіон світу з боротьби, депутат партії «Слуга народу» (10-й номер у списку) Жан Беленюк, який є лейтенантом ЗСУ. Також з міністром зустрівся генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Раніше повідомлялося, що партія «Європейська Солідарність» наполягає на тому, що генерал-лейтенант Михайло Забродський має очолити комітет з національної безпеки і оборони у Верховній Раді дев’ятого скликання, тому що він, зокрема, має досвід захисту територіальної цілісності та оборони.