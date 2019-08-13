Партія Порошенка пропонує Забродського на посаду голови комітету з нацбезпеки та оборони



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Михайло Забродський має за плечима досвід захисту територіальної цілісності та оборони, підкреслила Геращенко

Геращенко зауважила, що розподіл комітетів у Верховній Раді має відбуватись відповідно до професійних компетенцій та досвіду кандидатів

Партія «Європейська Солідарність» наполягає на тому, що генерал-лейтенант Михайло Забродський має очолити комітет з національної безпеки і оборони у Верховній Раді дев’ятого скликання.

Про це на пресконференції заявила перший заступник голови Верховної Ради, кандидат у народні депутати від партії «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Навряд в парламенті можна знайти більш фахову людину, ніж Михайло Забродський на голову комітету з національної безпеки та оборони, тому що це правда. Він має за плечима досвід захисту територіальної цілісності та оборони, стратегічне бачення питань національної безпеки і оборони держави, в нього хороша англійська, навчання за кордоном, чітке розуміння, що таке країни НАТО, і чітка відповідь на запитання, чи є в країн НАТО війська. Я переконана, що 400 новообраних депутатів можуть цього не знати», – наголосила Геращенко, яку цитує преслужба політсили.

Вона зауважила, що розподіл комітетів у Верховній Раді має відбуватись відповідно до професійних компетенцій та досвіду кандидатів.

«Ми не прийшли боротися за портфелі. Наша команда є надзвичайно професійною. Досвід членів «Європейської Солідарності» може посилити комітети, які стосуються питань нацбезпеки та оборони, європейської інтеграції, прав людини, захисту ветеранів», – наголосила Геращенко.

Вона заявила, що «Європейська Солідарність» закликає «Батьківщину» та «Голос» об’єднати зусилля та обговорити пропозиції по керівництву комітетів.

«Ми звертаємося до колег по парламенту, які не входять до монобільшості – це партії «Батьківщина» та «Голос», з пропозицією скоординувати зусилля наших політичних сил для дотримання норми регламенту про пропорційне представництво і керівництво комітетами парламенту. Поки що ми не отримали відповідь, але чекаємо. Скоординувавши зусилля, ми зробимо більше для демократії і правильного функціонування Верховної Ради», – сказала Геращенко.

На її думку, представники опозиції мають очолити комітети з питань регламенту та свободи слова – це забезпечить якісний контроль за більшістю партії «Слуга народу» в парламенті.

«Опозиції мають бути передані комітет з регламенту та свободи слова, тим фракціям, які не належать до монобільшості. З цих позицій ми виходимо на консультації і вважаємо, що дуже правильно боротись не за портфелі та крісла, а за принципи організації роботи парламенту, адже не в прізвищах справа», – прокоментувала політик.

Нагадаємо, урочисте засідання новообраної Ради відбудеться 29 серпня.