Полювання на фейкових «слуг народу». Суд на Чернігівщині дозволив поліції влаштувати облаву у Facebook



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Передвиборна агітація кандидата у нардепи в 202 окрузі Василя Тодеренчука

Мажоритарник розміщав агітацію у стилі «Слуга народу», правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Сторожинецький районний суд Чернівецької області надав слідчій групі місцевої поліції тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні компанії Facebook (Каліфорнія, США) і стосуються політичної агітації самовисуванця у 202 окрузі (Чернівецька область) і Великокучурівського сільського голову Василя Тодеренчука.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвала суду від 23 липня.

За даними досудового розслідування, Тодеренчук випускав власні передвиборчі ролики в соціальній мережі Facebook та друковану продукцію, видаючи себе за кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» («Зе кандидат»). Зокрема, використовував кольорову гаму бренду партії «Слуга народу», її символіку та партійні салогани, які розмістив на створеній сторінці в Facebook «Зе команда. Кожен з нас! Тодеренчук Василь, 202 округ». Наразі ця сторінка видалена і до неї немає доступу.

Недоступна сторінка FB кандидата в нардепи Василя Тодеренчука

Поліція розлідує справу за статтею «Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права» (ст. 157 ч.1 КК України).

Як повідомляла мережа «Опора», відео з агітацією називалося «Зе команда. Кожен з нас! Тодеренчук Василь, 202 округ»; на ньому є логотип «Зе!», ті ж шрифти та кольори, які використовує цей бренд. Закадровий голос схожий до голосу президента України Володимира Зеленського.

Скріншот з відео Тодеренчука

Також 16 липня з невідомого номеру здійснювалася розсилка смс-повідомлень з текстом «Підтримай команду Зеленського! Слуга народу Тодеренчук Василь!».

За результатами парламентських виборів перемогу в 202 окрузі здобув висуванець партії «Слуга народу» Максим Заремський – 37,03%.

За Тодеренчука проголосувало 1,13% виборців.

Як повідомляв «Главком», раніше Валківський районний суд Харківської області призначив експертизу інтелектуальної власності агітаційної продукції кандидата у нардепи у 180 окрузі Харківщини, самовисуванця Вадима Воскобойнікова. Останній розповсюджував агітаційні матеріали від імені партії «Слуга Народу», хоча жодного стосунку до діяльності вказаної політичної сили не має. Зокрема, це були футболки білого кольору з надписом «ЗЕ! Депутат Вадим Воскобойніков».