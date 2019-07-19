Суд відправив на експертизу агітпродукцію кандидата з Харківщини, який маскується під «Слугу народу»



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Самовисуванець з Харківської області Вадим Воскобойніков під час передвиборної агітації використовує слогани та кольори партії «Слуга народу»

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права»

Валківський районний суд Харківської області призначив експертизу інтелектуальної власності агітаційної продукції кандидата у нардепи у 180 окрузі Харківщини, самовисуванця Вадима Воскобойнікова.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 15 липня.

На початку липня до валківського відділу поліції Харківщини звернувся кандидат від партії «Слуга народу» Олексій Красов, який балотується у 180 виборчому окрузі. Він повідомив, що 29 червня на відкритті спортивного залу у селі Валки інший кандидат Вадим Воскобойніков розповсюджував агітаційні матеріали від імені партії «Слуга Народу», хоча жодного стосунку до діяльності вказаної політичної сили не має. Зокрема, це були футболки білого кольору з надписом «ЗЕ! Депутат Вадим Воскобойніков».

Фото з відкритих джерел

Крім цього, поліція виявила на вулицях агітаційну листівку з надписом «ЗЕ! Депутат Президенту треба допомогти у боротьбі зі старою системою! Вадим Воскобойніков, Зробимо їх ще раз!». Тираж цієї продукції становив 15 тис. екземплярів. Замовником виступив сам кандидат у нардепи Воскобойніков.

За цими фактами поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права» (ч.1 ст. 157 КК України).

Слідчий поліції у своєму клопотанні зазначив, що необхідно з’ясувати незаконність використання вищевказаних знаків та завдану шкоду, внаслідок використання знаків «Слуга народу», «Зе! Команда», «Зе» кандидатом у народні депутати Воскобойніковим, провівши експертизу інтелектуальної власності. Суд доручив провести дослідження Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

За даними в Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власником знаків «Слуга народу», «Зе! Команда», «Зе» є діючий президент Володимир Зеленський.