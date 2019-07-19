Суд відправив на експертизу агітпродукцію кандидата з Харківщини, який маскується під «Слугу народу»
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права»
Валківський районний суд Харківської області призначив експертизу інтелектуальної власності агітаційної продукції кандидата у нардепи у 180 окрузі Харківщини, самовисуванця Вадима Воскобойнікова.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 15 липня.
На початку липня до валківського відділу поліції Харківщини звернувся кандидат від партії «Слуга народу» Олексій Красов, який балотується у 180 виборчому окрузі. Він повідомив, що 29 червня на відкритті спортивного залу у селі Валки інший кандидат Вадим Воскобойніков розповсюджував агітаційні матеріали від імені партії «Слуга Народу», хоча жодного стосунку до діяльності вказаної політичної сили не має. Зокрема, це були футболки білого кольору з надписом «ЗЕ! Депутат Вадим Воскобойніков».
Крім цього, поліція виявила на вулицях агітаційну листівку з надписом «ЗЕ! Депутат Президенту треба допомогти у боротьбі зі старою системою! Вадим Воскобойніков, Зробимо їх ще раз!». Тираж цієї продукції становив 15 тис. екземплярів. Замовником виступив сам кандидат у нардепи Воскобойніков.
За цими фактами поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права» (ч.1 ст. 157 КК України).
Слідчий поліції у своєму клопотанні зазначив, що необхідно з’ясувати незаконність використання вищевказаних знаків та завдану шкоду, внаслідок використання знаків «Слуга народу», «Зе! Команда», «Зе» кандидатом у народні депутати Воскобойніковим, провівши експертизу інтелектуальної власності. Суд доручив провести дослідження Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.
За даними в Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, власником знаків «Слуга народу», «Зе! Команда», «Зе» є діючий президент Володимир Зеленський.